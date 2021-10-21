Подозреваемому в массовом отравлении продавцу алкоголя избрали меру пресечения

В Чкаловском суде Екатеринбурга избрали меру пресечения Назиру Мамедову – одному из фигурантов дела о массовом отравлении метанолом. Суд постановил заключить Мамедова под стражу сроком на два месяца. Отсчет ведется от 16 октября 2021 года.

Напомним, сам Назир Мамедов с обвинениями не согласен и вины своей не признает. На заседании он утверждал, что если суд назначит ему меру пресечения в виде домашнего ареста, то скрываться он не будет.

Как ранее сообщал «Новый День», Назира Мамедова и его коллегу Армена Аветисяна подозревают в массовом отравлении людей суррогатным алкоголем, который продавал на «Ботаническом» рынке. В общей сложности от употребления «паленого» алкоголя в Свердловской области погибло 25 человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

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