Задержанный по делу о массовом отравлении метанолом: «Не согласен с обвинениями»

В Екатеринбурге Чкаловский суд выбирает меру пресечения одному из фигурантов дела о массовом отравлении метиловым спиртом – Назиру Мамедову. Заседание идет в настоящее время. Сейчас суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение, арестовывать мужчину или нет.

Сам он не стал общаться с журналистами, но заявил в суде, что не согласен с предъявленными обвинениями. «Я не виноват, я готов помогать искать. У меня три обыска было, ничего не находили, кроме сигарет контрафактных. 13,14,16 [октября] обыскивали. Ничего не было на точках, дома, на складах. Я видел показания потерпевших, они не могли знать того, о чем заявляется. У меня есть двое детей, супруга. Если мне дадут меру пресечения в виде домашнего ареста, то я буду жить на Агрономической, 42. Это общежитие. Скрываться не буду», – сказал он.

Также он заявил, что болеет диабетом второго типа.

Напомним, уроженца Грузии Назира Мамедова и его коллегу Армена Аветисяна подозревают в массовом отравлении людей контрафактным алкоголем. Торговля шла на Ботаническом рынке. На прошлой неделе 18 человек погибли, отравившись метанол-содержащими напитками, – 12 мужчин и шесть женщин. 20 октября стало известно о гибели в результате употребления «паленки» еще 7 человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

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