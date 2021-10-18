Дело об отравлении метанолом поставлено на контроль Бастрыкина. О каких еще «уголовках» докладывают главе СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о смертельном отравлении 18 человек метиловым спиртом, сообщает пресс-служба ведомства. В Екатеринбурге задержаны два торговца контрафактным алкоголем – Армен А. и Надир М., продававшие спиртное на разлив на рынке «Ботанический». Дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Это не единственное уголовное дело, которое находится на контроле у Александра Бастрыкина. Всего их в 2021 году семь. Так, в конце сентября глава СКР взял на контроль дело о страшном убийстве женщины и двух ее детей. В конце августа рецидивист Насртдинов, работавший в автосервисе, познакомился с местной жительницей. В то время мужчина жил с другой женщиной и тремя детьми, но вскоре она выгнала его после ссоры. Тогда Насртдинов позвонил новой знакомой – она помогла ему снять квартиру рядом со своим домом, а 22 сентября он пришел к ней в гости, с подарками для ее детей и алкоголем для взрослых. В какой-то момент рецидивист перебрал и жестоко расправился и с хозяйкой, и с двумя четырехлетними малышами, поджег дом и спокойно ушел за новой порцией спиртного. Он был задержан по горячим следам. На время следствия Насртдинов находится в СИЗО, пока что суд арестовал его до конца ноября. Ему грозит пожизненное.

В начале сентября Бастрыкин поставил на контроль расследование еще одного преступления, произошедшего в Екактеринбурге. 3 сентября в квартиру на улице Седова ворвался пьяный мужчина с оружием и угрожал расправой всей семье – мужу, жене и их сыну-инвалиду. Он сделал несколько выстрелов, но, к счастью, никого не задел. Конфликт случился из-за того, что ему не понравилось, как соседи медленно поднимались по лестнице. В отношении соседа-буяна было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц». Оружие у него изъято, он находится под подпиской о невыезде.

Еще одно резонансное дело, которое находится на контроле у Бастрыкина, также было возбуждено в сентябре. Тогда в Первоуральске изнасиловали 12-летнюю девочку. Над ребенком надругались двое – 41-летний рецидивист, который отсидел за кражу, разбой и убийство, и 33-летний участковый полиции. Школьница после того, как было совершено преступление, сама обратилась к наряду ППС и рассказала о случившемся. Оба насильника задержаны, им предъявлены обвинения, обоим грозит до 20 лет лишения свободы.

В августе на контроле у главы СКР оказалось еще одно уголовное дело – о покушении на убийство малолетнего. Тогда, 4 августа, 30-летняя екатеринбурженка вызвала полицию, сообщив, что ее бьет муж. Приехавшие на вызов правоохранители выяснили, что это не так, а женщина, скорее всего, не в себе – они вызвали психиатрическую бригаду, потому что звонившая закрылась на балконе с двухлетним малышом. В конце концов, она выпрыгнула из окна вместе с мальчиком. У нее был диагностирован перелом позвоночника и пневмония, а у ребенка – черепно-мозговая травма. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

В конце мая Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии. Тогда на Химмаше бывший милиционер Сергей Болков, выпил и заманил в свою в квартиру в многоэтажке на улице Бородина соседа. Когда тот пришел, Болков, перекрыв ему выход, начал угрожать карабином «Вепрь», выстрелив несколько раз. В какой-то момент хозяин отвлекся, и соседу удалось сбежать. После этого Болков открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры. Стрельба, по словам очевидцев, продолжалась не один час. Он ранил девятилетнюю девочку, которая находилась в тот момент в проезжавшей мимо машине, а также сотрудника Росгвардии. В результате стрельбы были повреждены восемь автомобилей, здание и уличный павильон. Общий ущерб превысил 1,5 млн рублей. Оказалось, что Болков работал в ЧОПе, а до того – в ППС, причем, по данным СМИ, будучи милиционером, убил прохожего, однако не понес наказания. Из органов он был уволен около десяти лет назад. За неделю до инцидента его бросила жена, и он ушел в запой. Сейчас дело, возбужденное сразу по нескольким статьям, направлено в суд. Сам Болков находится в СИЗО.

В апреле Бастрыкин поставил на контроль дело о страшном пожаре в селе Бызово – в ночь с 14 на 15 число загорелся дом, где жила многодетная семья, мать, ее семеро детей, а также брат одного из отцов детей (у всех них разные папы). Среди погибших – 7-летняя Устьяна, 6-летний Константин, 4-летний Иван, годовалый Руслан и мальчик Ян, который родился в 2021 году. Чудом удалось спасти двоих детей – Ярослава 2017 года и Варю 2021 года рождения (близняшку погибшего Яна). По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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