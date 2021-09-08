Расследование стрельбы в жилом доме в Екатеринбурге проконтролирует Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента со стрельбой в жилом доме в Екатеринбурге.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Богинскому М.В. доложить об обстоятельствах нападения, по данным СМИ, пьяного мужчины на семью с сыном-инвалидом в Свердловской области. Сообщалось, что в Екатеринбурге нетрезвый мужчина ворвался в квартиру к соседям и открыл стрельбу из ружья, никто в результате не пострадал», – сообщает центральный аппарат СКР.

ЧП произошло еще 3 сентября в доме на улице Седова. Нетрезвый гражданин вспылил из-за того, что отец с сыном-инвалидом слишком медленно, по его мнению, поднимались по лестнице. Сейчас оружие у него изъято, он находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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