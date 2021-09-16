Мужчине, устроившему стрельбу в подъезде, грозит до 15 лет тюрьмы

Мужчине, стрелявшему в своих соседей в подъезде на улице Седова в Екатеринбурге, грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, сейчас стрелку предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина взят под стражу на два месяца, по уголовному делу продолжают собирать доказательства и допрашивать свидетелей. Также в отношении стрелявшего планируют провести психиатрическую экспертизу. Расследование по-прежнему находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Напомним, пьяный мужчина днем 3 сентября устроил в подъезде стрельбу, пытаясь попасть в своего соседа (1962 года рождения), его сожительницу и их сына-инвалида (2000 года рождения). Дело из полиции передали в СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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