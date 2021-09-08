Стрельба в подъезде вылилась в уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц

После того, как глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента со стрельбой в подъезде жилого дома на проспекте Седова в Екатеринбурге, уголовное дело было передано из полиции в СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, ранее полиция возбудила дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Но следователи, изучив все материалы, переквалифицировали его на ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По версии следствия, днем 3 сентября нетрезвый местный житель 1970 г.р. устроил в подъезде стрельбу, чуть не попав в своих соседей – мужчину 1962 г.р., его сожительницу и сына-инвалида 2000 г.р. Только благодаря активному сопротивлению мужчины и подоспевшему на помощь гражданину удалось избежать трагедии.

Сейчас по уголовному делу продолжаются следственные действия. Планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигуранта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.09.21

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