Завершено следствие по делу мужчины, открывшего в подъезде стрельбу по соседям

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника ЧОПа, который 3 сентября у себя в подъезде в Железнодорожном районе Екатеринбурга открыл стрельбу по соседям, в том числе по юноше-инвалиду.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, 51-летнему мужчине грозит до 15 лет колонии за покушение на убийство двух и более лиц. В ходе следствия были назначены и проведены необходимые экспертизы, в том числе психиатрическая. Она показала, что обвиняемый вменяем. Несмотря на то, что свою вину он так и не признал, следствию удалось собрать достаточно доказательств. В ближайшее время дело будет направлено в суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что сначала в отношении подозреваемого сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством», но потом сотрудники регионального СУ СКР усмотрели в действиях злоумышленника состав более тяжкого преступления.

Напомним, инцидент произошел на проспекте Седова. Нетрезвый местный житель 1970 г.р. устроил в подъезде стрельбу, чуть не попав в своих соседей – мужчину 1962 г.р., его сожительницу и сына-инвалида 2000 г.р. Только благодаря активному сопротивлению мужчины и подоспевшему на помощь гражданину удалось избежать трагедии. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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