Третий фигурант дела о массовом отравлении метанолом останется в СИЗО до 15 декабря (ФОТО)

Чкаловский районный суд избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о массовом отравлении метанолом, Анару Айвазову. Он проведет в СИЗО 1 месяц и 27 суток, считая с момента задержания – то есть с 19 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, обвиняемого отправили под арест на два месяца, как и первых двух подозреваемых – Назира Мамедова и Армена Аветисяна. В начале заседания Айвазов заявил, что ему нужен переводчик с азербайджанского на русский. Мол, речь русскую он знает только разговорную, говорит с трудом. Следователь попросил отказать в ходатайстве, потому что обвиняемый более двадцати лет живет в РФ. Кроме того, по материалам следствия, сначала Айвазов утверждал, что хорошо знает язык. Судья переводчика не дал.

Обвиняемый заявил, что не виновен: с Аветисяном он виделся три года назад, а второго вообще не знает. Следователь же опроверг его слова: «Аветисян указал на Айвазова как на лицо, которое сбыло ему спирт». Айвазов рассказал суду, что у него есть семья – супруга, сын, и что платит ипотеку.

Напомним, Назира Мамедова, Армена Аветисяна и Анара Айвазова подозревают в массовом отравлении людей суррогатным алкоголем, который первые двое продавали на «Ботаническом» рынке. В общей сложности от употребления контрафакта в Свердловской области, по последним данным, погибли 25 человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Елена Владимирова

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