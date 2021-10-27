В прокуратуре рассказали о жалобах населения на суррогатный алкоголь

На горячую линию прокуратуры Свердловской области поступило 16 обращений по поводу некачественного алкоголя, еще четыре человека пожаловались лично зампрокурора области Павлу Родченкову. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе ведомства. Все эти обращения переданы в работу, но детали – на кого жалуются уральцы и находится ли подтверждение – пока не оглашаются.

Напомним, неделю назад прокуратура организовала горячую линию для борьбы с продажей паленки – после того как стало известно о смерти 18 человек, употребивших метиловый спирт. К этому времени известно о 24 погибших. В судах идут процессы по мере пресечения возможным виновникам торговли суррогатом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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