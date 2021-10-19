Прокуратура организовала горячую линию для борьбы с продажей паленки

Прокуратура Свердловской области организовала горячую линию, на которую жители региона могут сообщить о точках, где незаконно производят или продают алкоголь.

Обращаться следует по телефону: 8 (343) 376-82-61. При звонке необходимо сообщить свои контактные данные, а также адрес производства или сбыта контрафактной продукции. Обратиться с заявлениями можно и непосредственно в прокуратуру Свердловской области.

Напоминаем, на прошлой неделе в Екатеринбурге от отравления метиловым спиртом погибли 18 человек. Они купили контрафактный алкоголь в павильоне на рынке «Ботаническом».

Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Правоохранители задержали двух продавцов, Армена Аветисяна и Надира Мамедова. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Вчера Чкаловский районный суд Екатеринбурга продлил им еще на 72 часа срок задержания.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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