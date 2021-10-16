Допились до смерти – в Свердловской области 18 человек погибли от отравления метанолом

В Свердловской области 18 человек стали жертвами отравления метанолом. Уголовное дело уже возбуждено СУ СКР РФ по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, за неделю – в период с 7 по 14 октября 2021 года – на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек. По поручению руководителя СУ СКР по Свердловской области расследование проводится первым отделом по расследованию особо важных дел, следственные действия выполняются при участии сотрудников отдела криминалистики регионального СКР. Проведён осмотр места происшествия и обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления областного СК России.

Как сообщил глава пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, уже установлены и задержаны два подозреваемых – 43 лет и 57 лет. Проверяются места производства и сбыта смертельно опасного алкоголя.

«Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от «палёнки». Выяснение точных обстоятельств трагедии находится на контроле у руководства регионального главка МВД», – отметил Валерий Горелых.

Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, прокуратура Свердловской области взяла данное дело на особый контроль, в регионе ведется проверка точек сбыта возможного контрафакта.

Напомнии, что в Оренбургской области более 30 человек погибли, употребив напитки с метанолом.

Екатеринбург, Елена Васильева

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