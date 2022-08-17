Завершено расследование резонансного дела о смерти 44 человек от алкоголя с метанолом

В Екатеринбурге завершили расследование уголовного дела о гибели 44 человек от паленого алкоголя с метанолом. Под суд отправят шесть мужчин и одну женщину, которые через торговые точки и рынки сбывали опасную продукцию. В рамках обысков по делу следователи и полицейские конфисковали десятки литров метаноловой «паленки».

Как сообщил первый заместитель руководителя Следственного комитета по Свердловской области Анатолий Надбитов, следствие велось в в отношении 7 граждан – шести мужчин, 1967-1987 г.р., и одной женщины, 1957 г.р. В период с лета 2020 по осень 2021 годов они были задействованы в незаконном обороте спиртосодержащей продукции, которую покупали жители Екатеринбурга в разных районах. До сентября 2021 года созданная обвиняемыми схема не давала каких-либо сбоев, потому что они продавали алкоголь, не содержавший критического количества яда. Но в сентябре 2021 года в продажу попала партия спиртного, содержащая в своём составе метанол в концентрации, превышающей норму в 0,05%, то есть являющаяся опасной для жизни и здоровья человека.

«Именно реализация этой продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и повлекла за собой роковые последствия. По версии следствия, от употребления данной недоброкачественной продукции пострадал 51 человек, 44 из которых погибли (в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга)», – сообщили в Следственном комитете.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что во время раскрытия преступлений сыщикам пришлось неоднократно выезжать в служебные командировки для сбора доказательств в Самарскую область, в Пермский край и в Башкирию.

«Представители МВД совместно с коллегами из регионального Следственного комитета провели свыше 20 обысков, в рамках которых было изъято более 8 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества, – рассказал Горелых. – Тщательным проверкам подверглись все торговые точки, в том числе рыночные комплексы Среднего Урала, где дополнительно конфисковано порядка 37 тысяч литров всевозможного суррогата. Всё изъятое в рамках оперативных мероприятий полиции передано для временного хранения и последующей утилизации. Кроме того, составлено 258 административных протоколов. Один из задержанных и ранее неоднократно нарушал действующее законодательство, в связи с чем привлекался органами внутренних дел к административной ответственности, в том числе как раз за реализацию сомнительного качества алкоголя и за незаконное предпринимательство».

Все семеро фигурантов уголовного дела, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.238 УК РФ (хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц), ст.171.3 УК РФ (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и ст.171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Санкцией наиболее тяжкой статьи Уголовного кодекса РФ, инкриминируемой обвиняемым (ч.3 ст.238 УК РФ), предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Напомним, осенью 2021 года в Екатеринбурга люди стали массово травиться метанолом. Случаи были зарегистрированы в сентябре, октябре, ноябре. Многих не удалось спасти.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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