На Урале будут судить вторую банду бутлегеров, травивших людей метанолом

В Свердловской области в суд передано дело в отношении еще одной банды, торговавшей паленым алкоголем. От метанола, оказавшегося в спирте, пострадали 14 человек, из которых 9 умерли.

По данным следствия, с февраля 2019 по декабрь 2021 годов банда из 11 человек организовала незаконную торговлю алкоголем в городах Свердловской области и ХМАО. Осенью прошлого года в оборот попало спиртное, в состав которого входил метанол, смертельный для человека. От этой паленки пострадали 14 человек (в возрасте от 32 до 59 лет), 9 из которых скончались (в Алапаевском и Верхотурском районах, а также в одном из поселков ХМАО-Югры).

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в ходе обысков сыщики и следователи изъяли более 4,5 тонн алкогольной продукции сомнительного качества. «Всё изъятое передано для временного хранения и последующей утилизации», – отметил полковник Горелых.

Общий объем материалов уголовного дела (с учетом обвинительного заключения) составил порядка 30 томов.

Как сообщил первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Анатолий Дмитриевич Надбитов, на скамье подсудимых окажутся 9 мужчин и 2 женщины. Они, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.238 УК РФ и ч.ч. 5, 6 ст.171.1 УК РФ. По одной из них предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Екатеринбурге уже стартовал судебный процесс по аналогичному делу бутлегеров. Только по вине тех торговцев от метанола умерли 44 жителя Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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