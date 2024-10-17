Осуждены бутлегеры, по вине которых умерли 9 человек (ФОТО)

В Алапаевском суде вынесли приговор шести мужчинам и трем женщинам, которые в 2019-2021 годах торговали контрафактным алкоголем на территории Свердловской области и ХМАО-Югры. От метанола, оказавшегося в спирте, пострадали 14 человек, из которых 9 умерли.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, государственный обвинитель просил суд приговорить бутлегеров к срокам от 7 до 10 лет лишения свободы. Суд назначил 6 мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Трех женщин-реализаторов приговорили к 3-4 годам лишения свободы условно. Двое осужденных объявлены в розыск.

Как уже сообщал «Новый День», с февраля 2019-го по декабрь 2021 года банда из 11 человек организовала незаконную торговлю алкоголем в городах Свердловской области и ХМАО-Югры. Осенью 2021 года в оборот попало спиртное, в состав которого входил метанол, смертельный для человека. От этой продукции пострадали 14 человек (в возрасте от 32 до 59 лет), 9 из которых скончались (в Алапаевском и Верхотурском районах, а также в одном из поселков ХМАО-Югры).

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в ходе обысков сыщики и следователи изъяли более 4,5 тонны алкогольной продукции сомнительного качества. «Все изъятое передано для временного хранения и последующей утилизации», – отметил полковник Горелых. Общий объем материалов уголовного дела (с учетом обвинительного заключения) составил порядка 30 томов.

Алапаевск, Елена Владимирова

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