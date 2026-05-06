Вынесен новый приговор банде бутлегеров, по вине которых насмерть отравились 9 человек

Алапаевский городской суд вынес новый приговор по уголовному делу о торговле суррогатном алкоголем, от которого пострадали 14 человек (9 из них скончались).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались 6 человек: три женщины и трое мужчин. В отношении троих предполагаемых соучастников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях суд признал подсудимых виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» и по п. б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение в целях сбыта нематериальной алкогольной продукции, в особо крупном размере».

Осужденным мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 9 лет в колонии общего режима, женщинам – от 3 до 4 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет.

Также удовлетворен гражданский иск в пользу 7 потерпевших.

Как уже писал «Новый День», с февраля 2019-го по декабрь 2021 года банда из 11 человек организовала незаконную торговлю алкоголем в городах Свердловской области и ХМАО-Югры. Осенью 2021 года в оборот попало спиртное, в состав которого входил метанол, смертельный для человека. От этой продукции пострадали 14 человек (в возрасте от 32 до 59 лет), 9 из которых скончались (в Алапаевском и Верхотурском районах, а также в одном из поселков ХМАО-Югры).

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в ходе обысков сыщики и следователи изъяли более 4,5 тонны алкогольной продукции сомнительного качества. «Все изъятое передано для временного хранения и последующей утилизации», – отметил полковник Горелых. Общий объем материалов уголовного дела (с учетом обвинительного заключения) составил порядка 30 томов.

В октябре 2024 года суд назначил 6 мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Трех женщин-реализаторов приговорили к 3-4 годам лишения свободы условно. Позже приговор был отменен, а дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Алапаевск, Елена Владимирова

