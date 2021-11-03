Число жертв отравления метанолом увеличилось до 35

Еще 11 человек погибли от отравления метиловым спиртом в Свердловской области. Об этом сообщил руководитель проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.

По предварительной информации, четверо из них отравились в Екатеринбурге в прошлые выходные. Про остальных погибших пока информации нет. Где они приобрели контрафактный алкоголь, тоже пока неизвестно.

Таким образом, число жертв отравления метиловым спиртом достигло 35 человек.

Как писал «Новый День», в середине октября 18 человек отравились паленкой: 12 мужчин и 6 женщин в возрасте от 25 до 78 лет. По подозрению в сбыте спирта задержаны предприниматели Армен Аветисян и Надир Мамедов, торговавшие в павильоне на рынке «Ботаническом». Через несколько дней правоохранители задержали Айвазова Анара, который, предположительно, был поставщиком. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

После трагедии на рынке еще 6 человек погибли в Свердловской области: 4 в Екатеринбурге, 2 в Белоярском районе.

При этом гибель людей продавцов контрафактного товара не пугает: накануне сотрудники полиции провели рейд по овощным палаткам Екатеринбурга, где изъяли десятки бутылок контрафакта.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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