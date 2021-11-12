«Идея отличная!» Горожане об инициативе продавать алкоголь по QR-кодам (ВИДЕО)

В Свердловской области появилась инициатива – продавать алкоголь по QR-кодам. С таким предложением к губернатору региона Евгению Куйвашеву обратился ресторатор Евгений Урюпин. Мы спросили у горожан, стоит ли запрещать продажу алкоголя людям без QR-кода и поможет ли это ускорить вакцинацию?

Алкоголь по QR-кодам

Мнения горожан ожидаемо разделились. Часть опрошенных считают, что это поможет делу: «Отличная идея, люди будут быстрее вакцинироваться. Они будут трезвее и будут больше думать о своем здоровье». «Идея отличная, а лучше всего вообще его перестать продавать. Один из способов – ввести QR-коды. Люди сначала походят, поищут алкоголь, а потом пойдут домой спать»,– сказал екатеринбуржец.

Другие опрошенные считают, что проблему это не решит: «Если у человека серьезная зависимость, то он пойдет хоть спирту купит, потому что ему нужна доза», – отметила горожанка.

Некоторые считают, что в этом вопросе цель не должна оправдывать средства: «Конечно, в таком случае вакцинация будет происходить в разы быстрее, но стоит ли принуждать людей – не знаю, вымогательство прививки получается».

Инициативу ресторатора Евгения Урюпина поддержал главный нарколог УрФО, главврач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный. Как пояснил специалист в беседе с «Новым Днем», он не считает, что введение ограничений повлияет на рост отравлений контрафактным алкоголем: «Я думаю, это станет дополнительным стимулом для людей – не откладывать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции».

Как ранее писал «Новый День» в октябре-ноябре в Свердловской области от отравления метанолом умерли 35 человек.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

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