На Урале хотят ввести продажу алкоголя по QR-кодам

В Свердловской области появилась инициатива – продавать алкоголь по QR-кодам. Такое предложение губернатору региона Евгению Куйвашеву сделал ресторатор Евгений Урюпин. «Если государство хочет вакцинировать всех, надо действовать, в первую очередь, разборчиво, но массово. Например, алкоголь продавать по QR, больший процент привитых бы получили, а заодно и пьянство в стране сократили. Варианты всегда есть, надо только подумать, а рестораны у нас и так от гостей не ломятся, всех сотрудников давно привили, мы последние, работу кого надо ограничивать, и не первые, чей бизнес надо ни за что разрушить», – объяснил Урюпин.

По его словам, после введения обязательных QR-кодов для посетителей ресторанов поток гостей существенно сократился. «QR в ресторанах – это ошибка, если, конечно, не цель – добить все, что от них осталось после первой волны и было построено оставшимися в профессии фанатами почти заново. Мы не просим привилегий, сами справимся, отмените хотя бы QR в ресторанах и подумайте, где будет их ввести более эффективно, а мы продолжим развивать гастрономическую культуру нашей страны, а не выживать непонятно ради чего», – предложил он.

В оперативном штабе решили, что готовы рассмотреть инициативу Урюпина. «Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба», – отметил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

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