Прокурор назвал сроки для бутлегеров, из-за которых погибли 44 человека

Торговцам контрафактным алкоголем, по вине которых в Свердловской области насмерть отравились 44 человека, грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, такие сроки запросил государственный обвинитель для шести мужчин и одной женщины, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере» и по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно».

По версии следствия, с лета 2020 года по осень 2021-го обвиняемые продавали в Екатеринбурге алкоголь, в котором содержался метанол. После покупки и употребления этой продукции пострадал 51 человек, из которых 44 погибли.

Прокурор также попросил суд удовлетворить заявленные 7 потерпевшими гражданские иски на общую сумму свыше 2,6 млн рублей.

Напомним, в середине октября 2021 года паленкой отравились сразу 18 человек, это были 12 мужчин и 6 женщин в возрасте от 25 до 78 лет. По подозрению в сбыте спирта были задержаны предприниматели Армен Аветисян и Надир Мамедов, торговавшие в павильоне на рынке «Ботаническом». Через несколько дней правоохранители задержали Анара Айвазова, который, предположительно, был поставщиком. Через несколько месяцев число погибших возросло до 44 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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