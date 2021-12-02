На Среднем Урале возбуждено почти 50 уголовных дел за торговлю контрафактным спиртом

В Свердловской области с начала этого года было возбуждено 49 уголовных дел по фактам незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Такие данные содержатся в отчете о социально-экономическом положении в России за первые три квартала, который сегодня обнародовал Росстат.

В документе также уточняется, что за этот период было проведено 1376 проверок, МВД отчиталось, что уличило в незаконной торговле спиртным 957 человек. Помимо почти полусотни уголовных дел было также возбуждено 1312 административных дела.

Всего в УрФО на бутлегеров было возбуждено 277 уголовных дел. В Тюменской области (вместе с автономными округами) силовики возбудили 61 уголовное дело, в Курганской области – 12 уголовных дел. А лидером на Урале стала Челябинская область – там расследуется 155 таких преступлений. Причем это почти максимальный показатель по всей России – больше только в Московской области.

Напомним, этой осенью по России прокатилась волна массовых смертельных отравлений метиловым спиртом. В Свердловской области известно о 35 умерших, многие из них купили паленку на «Ботаническом» рынке. Почти все обвиняемые находятся в СИЗО. В Казани от отравления метиловым спиртом умерли 11 человек. Три десятка человек скончались в Оренбуржье.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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