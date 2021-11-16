Массовое отравление метанолом в Казани: в больницу попали 11 человек

В Казани 11 человек попали в больницу с признаками отравления метанолом. Об этом сообщили в минздраве Татарстана. Состояние трех госпитализированных оценивается как тяжелое.

По данным ведомства, в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 обратились 11 местных жителей, передает ТАСС. Сейчас их жизни спасают врачи-токсикологи.

Как сообщал «Новый День», ранее в Свердловской области в результате отравления метанолом скончались 35 человека. В начале октября в Оренбургской области 34 человека погибли после употребления суррогатного алкоголя с метанолом. По этому резонансному делу задержаны 15 подозреваемых.

Накануне Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил денатурировать опасный для жизни метиловый спирт, чтобы он отличался по цвету и запаху от этанола. Такая инициатива содержится в рекомендациях правительству по борьбе с контрафактным алкоголем.

Казнь, Наталья Петрова

Казнь. Другие новости 16.11.21

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