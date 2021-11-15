Ядовитый метанол предложено маркировать цветом и запахом

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам выступил с инициативой денатурировать опасный для жизни метиловый спирт, чтобы он отличался по цвету и запаху от этанола. Такое предложение содержится в рекомендациях правительству по борьбе с контрафактным алкоголем, – сообщает Российская газета.

Напомним, в сентябре и октябре в Свердловской, Оренбургской и Курганской областях произошли массовые отравления жителей суррогатной алкогольной продукцией на основе метанола.

В документе, выработанном по результатам совещания о мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкоголя, говорится: «Рекомендовать правительству РФ принять меры, направленные на усиление государственного контроля за оборотом метанола, рассмотреть вопрос о денатурации метанола для наделения его заметными отличиями (по цвету или запаху) от этанола, а также определить федеральный орган исполнительной власти, ответственный за регулирование и контроль в сфере производства и оборота метанола».

Также в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предлагают ввести госрегулирование производства и оборота самогонных аппаратов, дать индивидуальным предпринимателям возможность получать лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, а также снизить требования для получения лицензии на розничную продажу алкоголя для сельских магазинов.

Российскому минфину рекомендовано ускорить разработку законопроекта, который установит дифференцированный размер госпошлины за предоставление и продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества торговых точек, а также о снижении размера этой пошлины.

Следует отметить, что Совфед предлагает не повышать акцизы на крепкий алкоголь, в том числе на водку и коньяк.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.11.21

Путин и Макрон обсудили ситуацию с мигрантами в Белоруссии. / Госдеп обвинил Россию в «безрассудных» испытаниях противоспутникового оружия. / «Это будет коллапс – все будет работать на коленках»: система QR-кодов усугубит экономические проблемы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»