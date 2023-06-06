Заседания по делу о гибели 44 человек от алкоголя с метанолом отложили почти 30 раз

В Свердловской области суд продолжает разбираться в обстоятельствах уголовного дела о гибели 44 человек от отравления метанолом. Трагедия произошла в октябре 2021 года: почти 100 человек употребили контрафакт, больше 50 – отравились, но выжили.

Тогда правоохранители раскрыли группу, которая торговала «паленым» алкоголем – под суд пошли Армен Аветисян, Адапат Гурбанов, Заур Джаббаров, Надир Мамедов и Татьяна Васильева. Всем им вменяют ст. 238 УК РФ «Хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», а Аветисяну и Гурбанову – также и ст. 171.3 УК РФ «Незаконный оборот спиртосодержащей продукции». Дело ушло в суд еще в августе 2022 года, однако решения пока нет, заседания были отложены уже 29 раз, а адвокаты подсудимых регулярно обращаются с апелляциями в Свердловский областной суд на продление меры пресечения, но все разы жалобы были оставлены без удовлетворения – фигуранты дела продолжают оставаться под стражей.

Очередное слушание назначено на 21 июня. Дело рассматривается в Чкаловском районном суде Екатеринбурга, судья – Александр Кабанов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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