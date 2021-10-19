Подозреваемых по делу об отравлении метанолом не арестовали, но и не отпустили

Чкаловский районный суд Екатеринбурга продлил еще на 72 часа срок задержания Надиру Мамедову и Армену Аветисяну, подозреваемым в торговле суррогатным алкоголем.

Суд признал задержание обоих подозреваемых обоснованным, но не отправил их под арест. Для этого нужны дополнительные доказательства. На их поиск у следствия есть 72 часа с момента вынесения решения – до вечера 21 октября. Видеозапись вердикта доступна на странице Чкаловского суда «Вконтакте».

Как уже сообщал «Новый День», 18 октября силовики подтвердили гибель 18 человек, купивших контрафактный алкоголь в павильоне на рынке «Ботаническом». Как позднее выяснилось, это был метиловый спирт, вызывающий смертельные отравления. Было возбуждено дело по ч.3 ст.238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Были задержаны два продавца, Армен Аветисян и Надир Мамедов. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Руководитель движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев заявил, что по крайней мере один из задержанных, Аветисян, уже попадался правоохранителям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.10.21

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