В деле о массовом отравлении метанолом появился четвертый подозреваемый

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступило дело Алиева Агамира Рахмана оглы. Мужчина 1969 года рождения подозревается в массовом отравлении людей метиловым спиртом. Сейчас он задержан, арест действует до 18:30 сегодняшнего вечера. После ему должны избрать меру пресечения.

Троим другим обвиняемым меру пресечения уже избрали. Надира Мамедова, Армена Аветисяна и Айвазова Анара суд постановил заключить под стражу в СИЗО до 15 декабря.

Напоминаем, на позапрошлой неделе 18 человек погибли, отравившись контрафактным алкоголем. Они его купили в павильоне на рынке «Ботаническом». Позднее выяснилось, что это был метиловый спирт. Возбуждено дело по ч.3 ст.238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

При этом число погибших от отравления контрафактным алкоголем за прошлую неделю выросло с 18 до 24.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 25.10.21

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