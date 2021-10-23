«Отстой», «Круто!» и «Атмосфера в помещении не та». Как прошла «Ночь музыки – 2021» (ФОТО)

В Екатеринбурге, несмотря на ограничения из-за пандемии Сovid-19, все-таки прошел фестиваль Ural Music Night, перенесенный с июня. По предварительным данным, на «Ночь музыки» пришло около 10 тысяч зрителей.

На площадки впускали людей старше 18 лет при наличии ристбенда (браслета-пропуска). Его зрители могли получить заранее или на входе при наличии QR-кода о вакцинации и паспорта. Также волонтеры проверяли температуру. На входе в Дом офицеров некоторым зрителям разрешали пройти по ПЦР-тесту, если он сделан недавно.

Из-за ограничений в зал пускали не больше 500 человек. К хедлайнерам фестиваля – Iowa, «Каста», Клава Кока, ЛСП, Billy`s Band, Вадим Самойлов – выстраивались очереди. Люди ждали на улице, кто-то разворачивался и уходил. Всего действовала 61 площадка, среди которых КРК «Уралец», Дворец молодежи, Ельцин-центр.

Billy's band в ДК железнодорожников Beatles-сцена в ОДО Beatles-сцена в ОДО Beatles-сцена в ОДО Beatles-сцена в ОДО

По словам корреспондентов «Нового Дня» помещения регулярно проветривали, не было типичной концертной духоты.

Мнение посетителей о фестивале разделились: «Я всегда хожу на «Ночь музыки». Очень хотел сходить на «Касту», и у меня получилось. Людей было много, казалось, что больше 500. Несмотря на этот непривычный и не очень атмосферный формат, я остался доволен, все же лучше, чем ничего», – рассказал студент Евгений Мальцев.

«Отстой, людей было очень много, они сидели в зале на ступеньках, без масок. На входе проверяли браслеты, больше ничего не проверяли. Да и в помещении атмосфера не та», – заявила юная читательница «Нового Дня».

«Это было очень круто, атмосфера драйва, праздника была в зале, люди пели, танцевали – я считаю, что фестиваль удался на все сто!» – поделилась читательница постарше.

По словам организаторов, на площадках нарушений не зафиксировано. Завершилась «Ночь музыки» в три часа ночи: Iowa исполнила песню «Луч солнца золотого».

«Ночь музыки» в 2021 году планировали провести 25 июня, но из-за подъема заболеваемости Covid-19 мероприятие отложили, а после назначили дату – 22 октября. Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских призывал отменить фестиваль из-за «критической ситуации по коронавирусу в Свердловской области».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Мария Зыкова

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