Ural Music Night через два часа: кто из звезд приехал и сколько будет зрителей

Зрителям Ural Music Night раздали 4000 ристбендов, но организаторы фестиваля рассчитывают на 15-20 тысяч посетителей. О том, кто из артистов приехал, и где сегодня получить браслет участника, рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

В пять вечера откроются первые концертные программы Уральской ночи музыки, у любителей концертов осталось всего несколько часов, чтобы получить ристбенд (браслет-пропуск), для этого нужен только паспорт и сертификат о вакцинации. Сегодня в день фестиваля ристбенды выдают следующие площадки Ural Music Night:

КРК «Уралец» (Большакова, 90);

ДИВС (Василия Еремина, 10);

Дом офицеров (Первомайская, 27);

ДК железнодорожников (Якова Свердлова, 35);

ККТ «Космос» (Дзержинского, 2);

Ельцин-центр (Бориса Ельцина, 3).

За прошедшие дни организаторы раздали зрителям 4000 желтых браслетов, но ожидают сегодня на мероприятии 15-20 тысяч зрителей. Стоит отметить, что на один концерт сможет попасть не более 500 человек, а бесплатно послушать хедлайнеров – Вадима Самойлова или «Касту», захочет явно большее количество человек.

Билли Новик, фронтмен группы Billy's Band предложил самим музыкантам координировать зрителей: «Как-то способствовать тому, чтобы одни быстрее выходили и давали возможность зайти другим». Всего в рамках UMN в Екатеринбурге будет работать 61 музыкальная площадка. Их расположение и хедлайнеров можно посмотреть на сайте фестиваля.

Как сообщил «Новому Дню» Евгений Горенбург, на Ural Music Night выступят все заявившиеся артисты: «Все прилетели и подтвердили участие», – отрапортовал директор. Некоторые из музыкантов сыграют по несколько концертов, к примеру, Billy's Band презентуют свою новую программу из песен группы The Beatles, а затем сыграют и концерт из собственных композиций.

Как ранее писал «Новый День», пройти на фестиваль можно по ристбенду, QR-код при этом на входе показывать не нужно.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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