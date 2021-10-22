На Ural Music Night не будет массовой проверки QR-кодов

Через несколько часов в Екатеринбурге начинается фестиваль Ural Music Night. «Новый День» выяснил, что массовой проверки QR-кодов на площадках не будет.

Так как в этом году фестиваль впервые проходит в сovid-free формате, все желающие посетить «Ночь музыки» должны были получить бумажные ристбенды (браслеты контроля) после предъявления QR-кода о вакцинации.

Сразу после введения пропускной системы на ранее свободном для посещения фестивале, ристбенды стали незаконно продавать в социальных сетях и на «Авито». Активными покупателями, по данным «Нового Дня» стали школьники, которых на фестиваль не пустят.

Как сообщил «Новому Дню» директор Ural Music Night Евгений Горенбург, массовой проверки QR-кодов на фестивале не будет.

«Криминогенное мышление не всем свойственно. Конечно, часть преступников есть в любом обществе, мы понимаем, что подделка и неправомерное использование – это все, конечно, может быть, процент этого на деле будет крайне мал, – пояснил «Новому Дню» Евгений Горенбург. – То, что выставлялись ристбенды на «Авито», благодаря нашей пресс-службе такое моментально блокировали. Реализация этого была невозможна. Проверка QR-кодов будет выборочная, мы оставляем за собой право подойти к человеку с ристбендом. Специально проверять всех подряд – требовать QR-коды и паспорта, снова не будем, но к вам могут подойти».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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