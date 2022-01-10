В Тюмени суд отправил под стражу еще пятерых торговцев паленой водкой (ФОТО)

Центральный районный суд Тюмени отправил по стражу подозреваемых в сбыте контрафактного алкоголя. В частности, заведующий торговой точки «Рубин» Малик Мамедов и Ибрагим Годжаев будут находиться СИЗО до 6 марта 2021 года. Фарид Эйвазов, Эмин Гаджиев, Ислам Алиев – до 5 марта.

Всем им предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ).

В новогодние каникулы в торговых точках Тюмени, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской подозреваемыми была продана нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), с водочной этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления суррогата погибли девять человек.

Ранее суд заключил под стражу продавца паленой водки Елену Мироевскую.

Малик Мамедов

Ибрагим Годжаев

Фарид Эйвазов

Елена Мироевская

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»