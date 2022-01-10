В Тюмени выросло число задержанных бутлегеров и погибших от паленой водки людей

Число задержанных по делу о торговле суррогатным алкоголем в Тюмени выросло до 10 человек. Следствие просит суд заключить всех фигурантов под стражу. В частности сегодня Центральный районный суд до 5 марта заключил под стражу продавца паленой водки Елену Мироевскую.

Появилась также неофициальная информация о том, что количество погибших от паленой водки увеличилось с 9 до 14 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Тюменская уМоора». Старший помощник руководителя СУ СКР по Тюменской области Людмила Галстян не подтвердила, но и не опровергла «Новому Дню» эти сведения.

Напомним, в Тюмени несколько человек скончались от употребления метилового спирта. Опасная жидкость находилась в бутылках с водочными этикетками «Родники Сибири». Фальшивую водку люди купили в магазинах города.

Тюмень, Ольга Федорова

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