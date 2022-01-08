В Тюмени 9 человек скончались, отравившись паленой водкой

В Тюмени 9 человек скончались от употребления метилового спирта. Опасная жидкость находилась в бутылках с водочными этикетками «Родники Сибири».

Фальшивую водку люди купили в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По горячим следам задержаны четверо подозреваемых. «В настоящее время проведены осмотры места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, следователями СКР допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», – сообщили в следственном комитете.

Тюмень, Ольга Федорова

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