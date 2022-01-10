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Понедельник, 10 января 2022, 09:57 мск

Новости Югра

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Тюмени задержан владелец магазина, где погибшим от отравления югорчанам продали суррогат

В Тюмени задержан владелец магазина, где купили алкоголь отравившиеся в посёлке Кондинском граждане. Он пытался скрыться. Мужчину доставят к следователю для проведения необходимых следственных действий. Также задержали продавца магазина – ей должны избрать меру пресечения.

Из-за отравление суррогатным алкоголем в посёлке Кондинском погибли 8 человек – шесть мужчин и двое женщин, ещё 7 человек остались живы. Четверо пострадавших доставлены в окружную больницу. Ещё трое находятся на лечении в районной больнице. Об этом сообщает следственный комитет РФ.

Ранее власти Кондинского района рассказали, что граждане купили и выпили алкогольный напиток с названием «Царская охота» с изображением Петра Первого. Случаи отравления зарегистрированы 8 и 9 января. За пострадавшими выезжали три бригады реанимации и вертолёты.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ. Остатки партии суррогата полиция изъяла, проводятся экспертизы.

Дело взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

В эти же даты от отравления метиловым спиртом погибли девять жителей Тюменской области.

Кондинский район, Наталья Ефремова

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Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,