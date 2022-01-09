Полиция изъяла партию алкоголя, которым отравились жители Югры

Полиция ХМАО установила место продажи суррогатного алкоголя, из-за которого погибли 8 человек в посёлке Кондинском. Остатки фальсификата и ёмкости, в которых находился опасный алкоголь, изъяты для проведения экспертизы. Об этом сообщают днём 9 января 2022 года в пресс-службе управления МВД ХМАО.

Следователи ранее возбудили уголовное дело из-за гибели людей. В администрации района уточнили, что люди пили напиток с названием «Царская охота» объёмом 0,5 литра с изображением Петра Первого. Власти района предостерегли жителей от употребления алкоголя неизвестного происхождения.

Всего же, по данным районных властей, фальсификатом в районе в эти новогодние каникулы отравились 12 жителей, четверо остались живы.

Кондинский район, Наталья Ефремова

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