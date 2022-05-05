В Югре снова нашли суррогатную водку «Царская охота» – такой смертельно отравились люди (ВИДЕО)

В Нефтеюганском районе у бутлегера нашли 7,2 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Мужчина собирался их продавать. Он прятал спиртное в различных подсобных помещениях, в том числе в вольерах для животных.

Суррогат нашли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Место обнаружения – посёлок Сингапай, одно из садоводческих товариществ.

«Всего было изъято 7275 бутылок. Согласно проведённому исследованию, изъятый фальсификат не соответствует реквизитам ГОСТ и является спиртосодержащими жидкостями на основе этилового спирта. По подозрению в совершении преступления задержан неработающий 53-летний мужчина. Он незаконно приобрёл немаркированную алкогольную продукцию на сумму более 1 млн рублей, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, для последующей реализации на территории Нефтеюганского района», – уточнили в пресс-службе управления МВД по ХМАО 5 мая 2022 года.

На оперативном видео сотрудников МВД заметно, что в числе суррогата есть коньяк «Старый Кенингсберг» и печально известная водка «Царская охота» – именно такой подделкой смертельно отравились люди в новогодние праздники в нескольких регионах страны.

Также в коробках бутлегера – водка «Талка», коньяк «Лезгинка», водка «Хортиця».

Нефтеюганский район, Наталья Ефремова

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