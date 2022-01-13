В ХМАО ещё одно массовое отравление опасным алкоголем

В Югре произошло ещё одно массовое отравление жителей алкоголем – в Октябрьском районе. ЧП случилось ещё до нового года, но о нём следователи рассказали только сегодня, 13 января 2022 года. Погибли три человека, ещё один находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В конце 2021 года несколько жителей посёлка Унъюган в местном магазине приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. После её употребления в декабре 2021 года двое мужчин (1984 и 1959 годов рождения) и женщина (1984 года рождения) скончались. Ещё одну 39-летнюю жительницу посёлка доставили в Няганскую окружную больницу», – рассказали в пресс-службе СУ СК ХМАО.

Силовики изъяли алкоголь в магазине, где отравившиеся купили выпивку. Он на экспертизе.

Уже задержан владелец магазина, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Массовые смертельные отравления напитками «Родники Сибири» и «Царская охота», похожими на водку, случились в новогодние праздники в ХМАО и Тюмени. Суррогат, вероятно, распространял один поставщик. Фигурантами дела стали продавцы и владельцы магазинов в Тюмени и посёлке Кондинском в ХМАО, а также человек, который продал для розничной продажи жидкость, похожую на алкоголь.

Октябрьский район, Наталья Ефремова

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