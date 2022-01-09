В окружную больницу ХМАО доставили выживших после отравления суррогатом в тяжёлом состоянии (ВИДЕО)

Двое выживших после отравления суррогатом в Кондинском районе ХМАО находятся в очень тяжёлом состоянии, на ИВЛ. Их доставили в окружную больницу днём 9 января вертолётами. Об этом сообщил в своём аккаунте в инстаграм директор Депздрава Югры Алексей Добровольский.

Ранее стало известно, что суррогатом в Кондинском отравились 12 человек, 8 скончались.

Добровольский рассказал, как происходило оказание помощи пострадавшим в ночь на 9 января. По его словам, в Кондинский вечером 8 января выехали сразу три бригады реаниматологов – из Ханты-Мансийска и Междуреченского. Погода не позволяла забрать пострадавших на вертолёте сразу.

«Вчера вечером в Центр медицины катастроф поступила информация о тяжёлых отравлениях суррогатами алкоголя в посёлке Кондинское. Число пострадавших было точно неизвестно, ситуация осложнилась тяжёлыми погодными условиями, сделавшими вылет санитарного вертолёта невозможным более чем на полсуток. Как быть? В экстренном порядке машиной скорой помощи по зимнику (120 км) из Междуреченского для оказания помощи в Кондинское ночью прибыла реанимационная бригада в составе: врача – реаниматолога Алексея Валерьевича Гридина, врача – терапевта Фарида Баходировича Холова, медицинской сестры анестезиста Любови Михайловны Епанчинцевой. Их помощь пришла вовремя, так как потребовался перевод на ИВЛ одного из пострадавших. Одновременно из Ханты-Мансийска направлены двумя машинами две бригады реаниматологов. Расстояние в 490 км, в том числе 180 км по зимнику Демьянка-Болчары-Кондинское, врачи преодолели за 8 часов. Помощь 4 пациентам в Кондинской участковой больнице оказывалась одновременно врачами Окружной клинической больницы, Центра медицины катастроф, Кондинской районной больницы (пгт.Междуреченский). Сегодня с 10:00 погода позволила двум вертолётами из Ханты-Мансийска и Нягани вылететь в Кондинское. До 14:00 планируем завершить доставку пациентов в ОКБ Ханты-Мансийска, двое из них в очень тяжелом состоянии, на ИВЛ», – рассказал глава ведомства.

В Кондинской больнице уточнили, что 2 человека в тяжёлом состоянии эвакуированы КУ ХМАО-Югры «Центр медицины катастроф» 9 января в БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница». В посёлке продолжают работу врач анестезиолог-реаниматолог, терапевт, медицинская сестра-анестезист и бригада в составе врача анестезиолога-реаниматолога, медицинской сестры анестезиста.

Отравления случились 8 и 9 января. Силовики уже нашли место продажи фальсификата – жидкости, похожей на водку, с этикеткой «Царская охота». Возбуждено уголовное дело.

Накануне массовое отравление метиловым спиртом также произошло в соседней Тюменской области.

Кондинский район, Наталья Ефремова

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