В Тюмени по делу о паленой водке арестованы 11 человек

В Тюмени 11 января Центральный районный суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в торговле контрафактным алкоголем.Такую меру пресечения вынесли торговому представителю ООО «Лидер Групп» Алексею Камышеву (его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ), индивидуальным предпринимателям Оруджу Мамедову (п. «а», «в», ч. 2 ст. 238), Сеймуру Мехтиеву (ч.3. ст 238), Адилхану Каримову (ч.3. ст 238), а также Ровшану Дашдамирову (ч.3 ст. 238).

Ранее под стражу были отправлены еще шесть человек – заведующий торговой точки «Рубин» Малик Мамедов, Ибрагим Годжаев, Фарид Эйвазов, Эмин Гаджиев, Ислам Алиев и продавец паленой водки Елена Мироевская.

В новогодние каникулы в торговых точках Тюмени, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской подозреваемыми была продана нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления суррогата погибли девять человек.

Тюмень, Ольга Федорова

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