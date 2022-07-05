Тюменец насмерть отравил односельчанина суррогатным алкоголем

В Тюменской области будут судить жителя Ярковского района, который продал односельчанину смертельно опасную водку. Односельчанин, употребивший напиток, скончался. ЧП случилось в январе 2022 года. Как уточняют в следственном управлении СК по Тюменской области, злоумышленник купил контрафактный алкоголь в Тюмени.

«По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый приобрёл в Тюмени 10 бутылок контрафактной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мужчина реализовал продукцию двум односельчанам. В результате распития спиртосодержащей жидкости один житель 1965 года рождения скончался, а второй мужчина 1959 года рождения был доставлен в медучреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь», – уточняют в региональном управлении СК.

В отношении жителя района, продавшего алкоголь, расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст.118 УК РФ ( причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Известно, что он 1960 года рождения.

Расследование завершилось, теперь злоумышленника ждёт суд.

Это далеко не первое уголовное дело по факту продажи суррогатного алкоголя в Тюменской области. В новогодние каникулы массовые смертельные случаи фиксировались в Тюменской области после употребления спиртосодержащей жидкости. После этого стало известно о задержании нескольких лиц, причастных к торговле фальсификатом. Идут суды. Буквально на днях осудили Абдурахмана Абдурахманова, по вине которого погибли три человека. Абдурахманов незаконно торговал палёной водкой «Родники Сибири» и «Царская охота» в магазине «Продукты» на ул. Рижская в Тюмени.

В мае 2022 года осудили гражданина иностранного государства Ниджата Новрузова, из-за которого в Тюмени скончались 5 человек.

При этом силовики продолжают находить склады с суррогатным алкоголем.

Тюмень, Наталья Ефремова

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