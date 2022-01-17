Число тюменцев, погибших от паленой водки, может достигать 50 человек

Число тюменцев, умерших от отравления суррогатной водкой «Родники Сибири» может быть в пять раз больше официально озвученной цифры.

По данным телеграм-канала «Тюменская УМоора», количество погибших уже приближается к 50. «И это ближе к истине судя по количеству арестованных владельцев торговых точек и экспедиторов», – пишут авторы канала.

Эту информации подтверждают родственники умерших от паленой водки. Так, в редакцию агентства 72.ру обратились тюменцы, чьи близкие недавно умерли от паленки, но их фамилий нет в официальном списке. Один из тех, кого нет в списке – Дмитрий Несговоров. Он выпивал в январские праздники вместе с приятелем. В квартире мужчины на Одесской обнаружили около десяти бутылок «Родников Сибири» и «Царской охоты». Датой смерти Несговорова врачи указали 9 января. Согласно экспертизе, причина гибели – отравление метанолом.

Напомним, на сегодняшний день, по официальным данным, от отравления метанолом в Тюмени умерли девять человек. Фигурантами уголовного дела о торговле суррогатом стали 14 человек. Среди них – поставщики и руководители торговых точек.

При этом, выяснилось, некоторые из задержанных уже привлекались к ответственности за торговлю паленым алкоголем. Так, в 2020 году Адилхан Каримов был оштрафован на 100 тыс. рублей. А в 2017 году Ровшан Дашдамиров был осужден по ст. 171.1 УК РФ. В его гараже нашли 20 тыс. бутылок паленки, в том числе среди изъятой алкогольной продукции имелись знакомые по последним событиям в Тюмени и Югре водка «Родники Сибири» и «Царская охота».

Тюмень, Ольга Федорова

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