В Ишиме будут судить мужчину за производство палёной водки

В суд передают дело производителя суррогатного алкоголя из Ишима. Напитки мужчина делал сам и хранил в гараже. Обстоятельства преступления раскрывают в прокуратуре Тюменской области.

Злоумышленнику 47 лет. Ему вменяют п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершённое в особо крупном размере).

«Мужчина незаконно приобрёл спиртосодержащую жидкость с содержанием этилового спирта 95,8% в объёме 3096 литров и комплектующие для производства алкогольной продукции. С целью продажи он произвёл немаркированную алкогольную продукцию и хранил её в гаражном боксе в Ишиме. Сотрудники полиции изъяли у обвиняемого 768 бутылок водки, приготовленных к сбыту, а также 243 канистры со спиртосодержащей жидкостью, общей стоимостью свыше 1,9 млн рублей», – уточнили в надзорной инстанции.

В новогодние праздники массовые отравления суррогатным алкоголем, приобретённым в Тюменской области, случились в нескольких регионах страны. В том числе, в ХМАО и самой Тюменской области. Точное количество пострадавших так и не назвали. Неофициально телеграм-каналы сообщали, что их число могло достигать нескольких десятков.

Ишим, Наталья Ефремова

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