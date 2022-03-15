В Тюмени будут судить продавца смертельно опасной водки

В Тюмени будут судить продавца суррогатной водки «Царская охота», от отравления которой умерли три человека.

В новогодние праздники мужчина приобрел как минимум 80 бутылок алкоголя, в котором содержался метанол. Тюменец знал о том, что продукция опасна для жизни, но хранил ее в салоне своего автомобиля с целью последующего сбыта.

В итоге три человека, купившие суррогатную водку в магазине «Продукты» (по ул. Рижской в Тюмени), умерли от отравления метанолом.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) направлено в Ленинский районный суд Тюмени, – сообщает прокуратура Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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