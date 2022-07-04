В Тюмени вынесли приговор торговцу смертельно опасной водкой

В Тюмени 4 июня вынесли приговор 59-летнему Абдурахману Абдурахманову, по вине которого погибли три человека. Абдурахманов незаконно торговал паленой водкой «Родники Сибири» и «Царская охота» в магазине «Продукты» на ул. Рижская в Тюмени. В результате трое его покупателей отравились контрафактом и погибли.

По приговору суда Абдурахманов проведет 5 лет в исправительной колонии общего режима. Подсудимый вину признал, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. Напомним, в мае суд вынес приговор Ниджату Новрузову – еще одному торговцу паленой водки, употребив которую погибли пять человек.

Тюмень, Ольга Федорова

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