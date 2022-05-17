В Тюмени вынесли приговор продавцу паленой водки, от которой умерли пять человек

В Тюмени 17 мая суд вынес приговор продавцу смертельно опасной водки. Гражданин иностранного государства Ниджат Новрузов не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, он нелегально торговал продуктами (в том числе сигаретами и спиртными напитками) в магазине «24 часа» в Тюмени, по ул. Рижской.

«Он единолично контролировал финансово-хозяйственную деятельность этой торговой точки, а также работал с поставщиками», – уточнили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

В период с 1 декабря 2021 года по 7 января 2022 года Новрузов торговал жидкостью, содержащей метиловый спирт, под этикетками «Родники Сибири» и «Царская охота». В результате пятеро его покупателей отравились контрафактом и погибли.

Суд признал Ниджата Новрузова виновным в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По приговору суда Новрузов проведет 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

«В настоящее время в суд направлены уголовные дела в отношении еще шести человек по фактам реализации в Тюмени спиртосодержащей жидкости, представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»