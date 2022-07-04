В Тобольске силовики изъяли суррогатную водку и коньяк из гаражей злоумышленников (ФОТО)

В Тобольске силовики изъяли контрафактные сигареты и алкоголь. Злоумышленники, у которых нашли эти товары, собирались их продать. Всего правоохранители обнаружили более 6 тыс. бутылок с коньяком и водкой, а также около 3 тыс. пачек сигарет различного наименования. Общая сумма изъятого – более 1,5 млн рублей.

Подделки купили в Екатеринбурге.

«Двое мужчин 1987 и 1989 годов рождения купили крупную партию поддельной продукции в Екатеринбурге и планировали сбывать её по завышенной стоимости в торговых точках Тобольского района. Задержанные указали два гаража, в которых они хранили алкоголь и сигареты», – говорится в сообщении отдела полиции Тобольска 4 июля 2022 года.

Там уточнили, что задержанные свою вину признали. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

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Тобольск, Наталья Ефремова

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