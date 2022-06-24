За массовую гибель людей от водки с метанолом в ХМАО будут судить владельца магазина

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по факту массового отравления суррогатным алкоголем жителей посёлка Кондинское (Кондинский район ХМАО). ЧП случилось в новогодние каникулы – в январе 2022 года. Погибли от отравления фальсификатом 9 человек, ещё 7 отравились, но остались живы. Состояние некоторых пострадавших врачи оценивали как тяжёлое и очень тяжёлое. Судить за это будут четверых жителей того же посёлка. Это владелец продуктового магазина и его сотрудники. Об этом сообщает 24 июня 2022 года прокуратура ХМАО.

Магазин, в котором люди приобрели суррогатную водку, располагался по адресу ул. Совхозная, 2»А» в п. г.т.Кондинское. По версии следствия, владелец магазина намеренно решил сбывать контрафакт и договорился об этом с продавцами своей торговой точки. Алкоголь он решил брать у своего знакомого в Тюмени.

Сразу после отравления появилась информация, что люди пили водку «Царская охота» и «Родники Сибири». Сегодня правоохранители подтверждают эти сведения и уточняют, что в бутылках было много метанола.

Судить владельца магазина и сотрудников будут по нескольким статьям УК. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч 3 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц) и ч.1 ст.171.3 УК РФ (закупка, хранение, перевозка и розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершённые в крупном размере).

По данным собеседника агентства «Новый День» в правоохранительных структурах, владелец продуктового магазина – Евгений Никитин. На скамье подсудимых будет он и трое его продавцов. А вот в отношении жителя Тюмени, который занимался незаконным сбытом алкогольной продукции, уголовное дело прекращено в связи со смертью.

Напомним, аналогичные отравления случились в ноогодние праздники и в других регионах, в том числе в Тюмени.

Кондинский район, Наталья Ефремова

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