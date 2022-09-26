Власти Югры предлагают новые правила продажи алкоголя в сёлах из-за расцвета бутлегеров

Департамент экономики ХМАО предлагает установить новые правила торговли алкоголем в сёлах. Поводом для изменений стал расцвет нелегальной продажи спиртного на фоне отсутствия у магазинов лицензий на продажу таких товаров.

В думу ХМАО департамент экономического развития внёс законопроект, который предлагает смягчить требования для сельских магазинов, чтобы они могли получать лицензию на продажу спиртного. Речь идёт об отмене требования об уставном капитале в 500 тыс. рублей.

Сейчас немногие торговые точки соответствуют таким критериям. Покупателей в сельских магазинах мало, а нужно ещё нести расходы по установке оборудования и программного обеспечения ЕГАИС. Поэтому некоторые сельмаги предпочитают продавать алкоголь из-под полы или торговать контрафактом. Это приводит к смертельным отравлениям жителей.

«На территории Югры в 75 сельских населённых пунктах отсутствуют лицензированные точки продаж алкогольной продукции, в 29 сельских населённых пунктах лишь по 1 такой торговой точке»,– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Предлагается не предъявлять требования к размеру уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции вне границ городов»,– уточняют авторы инициативы.

Поправки чиновники предлагают внести в закон о регулировании отдельных вопросов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ХМАО. Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании думы 29 сентября 2022 года.

При этом для городов требования останутся – торговать алкоголем смогут лишь те магазины, чей уставный капитал составляет не менее 1 млн рублей.

Напомним, в посёлке Кондинское в новогодние каникулы произошло смертельное массовое отравление суррогатной водкой. Как выяснили следователи, владелец магазина намеренно решил сбывать контрафакт и договорился об этом с продавцами своей торговой точки. Алкоголь он решил брать у своего знакомого в Тюмени.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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