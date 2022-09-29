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Четверг, 29 сентября 2022, 10:03 мск

Новости Югра

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Сельским магазинам в Югре станет легче получить лицензии на продажу алкоголя

Депутаты ХМАО отменили ограничения для сельских магазинов, которые желают получить лицензию на торговлю алкоголем. На очередном заседании думы 29 сентября 2022 года народные избранники убрали из законодательства требование о размере уставного капитала в 500 тыс. рублей для таких торговых точек. По версии автора инициативы – Депэкономики Югры – это приведёт к увеличению легальных точек продажи алкоголя и уменьшению числа отравлений суррогатом.

Инициативу поддержали не все депутаты. Коммунист Халид Таги-заде заявил, что не видит аргументов в пользу того, что число смертельных отравлений уменьшится, так как бутлегеры всё равно не будут получать лицензии. «Люди, которые продают отраву, им эти лицензии не нужны», – заявил народный избранник.

Законопроект представлял заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель. Он сообщил: чиновники рассчитывают, что не менее 25 магазинов смогут получить лицензии на торговлю алкоголем в сельской местности. Эту цифру рассчитали, как треть от общего числа населённых пунктов, не имеющих сейчас легальных точек по продаже спиртных напитков.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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