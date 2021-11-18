В Перми пять человек насмерть отравились суррогатным алкоголем

В Перми пять человек скончались после употребления суррогатного алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 16 и 17 ноября 2021 года трое проживающая в Дзержинском районе семья распивала дома приобретенный ранее алкогольный напиток. После распития спиртного 58-летний хозяин квартиры умер на месте, его 59-летняя жена и 39-летняя дочь были доставлены в больницу, однако врачи не смогли их спасти. Также скончались их соседи, женщина и ее сожитель, которых дочь погибших угощала алкоголем.

В связи с гибелью пяти человек от отравления спиртных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи выясняют, где погибшие покупали контрафактный алкоголь.

Краевой полицейский главк, в сою очередь, сообщил, что в Перми правоохранители совместно с сотрудниками СКР проводят рейды по выявлению торговых точек, где реализовывался суррогатный алкоголь.

Ранее в Свердловской области в результате отравления метанолом скончались 35 человека. В начале октября в Оренбургской области 34 человека погибли после употребления поддельного алкоголя с метанолом. По этому делу задержаны 15 подозреваемых. На этой неделе в Казани 15 студентов отравились метанолом. Молодые люди на вечеринке по случаю дня рождения одного из них по ошибке выпили вместо спиртного «незамерзайку». Один из участников застолья взял ее из багажника, перепутав с приобретенным ранее контрафактным алкоголем в пластиковой таре. В суррогатном спиртном напитке следов метанола найдено не было.

Пермь, Наталья Петрова

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