Четвертого подозреваемого в деле о массовом отравлении метанолом отпустили на свободу

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд не арестовал Алиева Агамира Рахмана оглы, который подозревается в массовом отравлении людей метиловым спиртом. Это же «Новому Дню» подтвердил его адвокат Дмитрий Ушаков.

Мужчина провел в изоляторе временного содержания пять суток. За это время следствие не предоставило суду веских доказательств его причастности к этому делу.

При этом, по словам адвоката Алиева, у обвинения есть еще 4 дня для сбора доказательств.

Как уже писал «Новый День», на позапрошлой неделе 18 человек погибли, отравившись пеленкой, которую они купили на «Ботаническом» рынке. Позднее выяснилось, что им продали метиловый спирт.

Сейчас возбуждено дело по ч.3 ст.238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Троим обвиняемым на прошлой неделе избрали меру пресечения. Надира Мамедова, Армена Аветисяна и Айвазова Анара суд постановил заключить под стражу в СИЗО до 15 декабря.

При этом число погибших от отравления контрафактным алкоголем за прошлую неделю выросло с 18 до 24.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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