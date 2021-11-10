Уральские ученые доказали изменения климата, изучив годичные кольца древних деревьев на Ямале

Сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН нашли доказательства глобального потепления, изучив годичные кольца деревьев. Ученые работали не только с живыми лиственницами и елями, но и с образцами, добытыми в вечной мерзлоте Ямала. Многолетние исследования помогли построить непрерывную древесно-кольцевую хронологию, охватывающую 8768 лет – одну из самых протяженных в мире. По ней можно отследить, как менялся климат на полуострове Ямал, а также найти немало другой информации прикладного значения.

«Например, радиоуглеродный анализ в некоторых годичных кольцах показал две сильнейших солнечных вспышки, которые произошли в 5259 году до нашей эры и более 9 тысяч лет назад. То есть супервспышки на Солнце могут случаться раз в несколько тысяч и даже сотен лет. И это еще одна угроза для человечества. У нас есть электричество, интернет, космические аппараты. Случись такая крупная вспышка сейчас, и все накроется, будет глобальный катаклизм. С другой стороны [информация из хронологии] открывает огромные возможности для гелиофизики, геофизики и археологов. Так, появилась возможность датирования с помощью радиоуглеродного метода с точностью не 200-400 лет, как было раньше, а с точностью до одного года», – рассказал сегодня на пресс-конференции ведущий научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН Рашит Хантемиров.

Кроме того, на основе древесно-кольцевой хронологии ученые составили график изменения температуры воздуха на полуострове Ямал за последние семь тысяч лет.

«Из-за изменения орбитальных параметров Земли на полуострове должно было происходить постепенное похолодание, что и видно по нашему графику. Это соответствует представлению, как менялся климат в северных регионах за последний миллион лет: 100 тысяч лет ледникового периода и 10-15 тысяч лет межледниковья. В наше время межледниковье длится около 12 тысяч лет. Но несколько десятилетий назад случился перелом, температура воздуха стала резко расти вверх. И 2019 год стал самым теплым за все время наблюдений на Ямале. Более того, нельзя объяснить взлет температуры естественной изменчивостью. Это косвенно доказывает, что современные изменения в климате связаны с антропогенным фактором, и, в первую очередь, с увеличением объема углекислого газа в атмосфере планеты», – пояснил доктор биологических наук Рашит Хантемиров.

Сотрудники института за последние несколько экспедиций сделали еще несколько любопытных открытий. Например, что деревья на Ямале около 4 тысяч лет назад росли на 150 километров севернее современной границы леса. Также на древней древесине были найдены следы зубов бобров, что подтверждает версию о довольно богатой растительности на северном полуострове в прошлом. В целом это подтверждает, что последние столетия на Ямале происходило естественное похолодание, за исключением XX и XXI веков. Ученым также удалось найти образец дерева возрастом около 45 тысяч лет, и это достаточно необычно, так как в то время на Ямале был ледниковый период.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

Больных, нуждающихся в гемодиализе, отказываются возить на процедуры: суд готовится рассмотреть первый иск. / В Свердловской области зарегистрировано более 100 тысяч самозанятых. / В Свердловской области больше 900 больных Covid-19 находятся в тяжелом состоянии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»